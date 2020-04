Una sequenza di luci nel cielo che fanno pensare ad una “formazione” di oggetti volanti.

Genova – Anche ieri sera, intorno alle 21,30, chi ha osservato il cielo ormai scuro, ha notato una sequenza di punti luminosi che procedeva in direzione nord-est ed ha pensato a Ufo o a qualche curioso fenomeno naturale.

Si trattava invece dei satelliti Space X del magnate statunitense con il pallino della tecnologia Elon Musk, proprietario della Tesla.

I satelliti erano già passati sulla Liguria il 24 dicembre e sui social si era parlato della “slitta di Babbo Natale”.

In realtà di tratta di serie di satelliti lanciati su orbite basse che girano attorno al pianeta raccogliendo dati per una futura rete in grado di offrire Internet a tutto il mondo, eliminando il problema delle “zone d’ombra” e delle immense aree ancora non coperte dal servizio, specie nei paesi poveri o in via di sviluppo.

Nessun Ufo, quindi, ma solo nuove tecnologie avanzate ed un progetto che vedrà il suo compimento nel Futuro. (LiguriaNotizie)