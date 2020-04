Bassotto aiuta la sua amica umana a due zampe in quarantena andando a ritirare cibo per lei

Il protagonista di oggi è un simpatico e ben educato Bassotto che ha deciso di rendersi utile per la sua proprietaria durante la quarantena provocata dal Coronavirus.

Sappiamo bene che tutto il mondo sta affrontando l’emergenza sanitaria del Covid – 19. Un virus che ha cambiato le nostre vite (oltre ad aver fatto migliaia di vittime) e che da più di un mese e mezzo ci costringe all’isolamento sociale.

Siamo in quarantena dagli inizi di Marzo – scrive il sito Il Mio cane è leggenda – come detto, abbiamo dovuto cambiare molte abitudini quotidiane. Come ad esempio l’importantissima distanza sociale che ci impedisce di avvicinarci a più di un metro dagli altri.

E anche in questa situazione difficile i nostri amici a quattro zampe hanno provato a venirci in aiuto. In moltissimi casi sono stati indispensabili per aiutarci ad adattarsi al nuovo stile di vita.

Lui si chiama Oliver e da cane sconosciuto è diventato nel giro di pochissimo tempo un cane decisamente famoso. Il video pubblicato dalla proprietaria sul suo profilo Instagram, ha infatti fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Nelle immagini si vede il simpatico cagnolino portare un sacchetto con il cibo da asporto in bocca. Senza ovviamente provare a mangiarlo.

Ovviamente il cane non è uscito da solo di casa. La sua proprietaria lo ha accompagnato, ma sembra che il nostro amico a quattro zampe sia andato da solo a ritirare il sacchetto dai dipendenti del McDonald’s.

In questo modo ha evitato ogni contatto sociale tra la sua proprietaria e i dipendenti che si sono occupati del cibo. Insomma, davvero una trovata geniale!