Il giorno di Pasqua ci ha provato il 10 per cento in più, ma nel complesso si può dire che gli italiani nel weekend festivo hanno rispettato le regole e sono rimasti a casa. Sono solo il 5 per cento, in media, quelli sanzionato dalle forze dell’ordine perchè beccati fuori senza giustificazione.

Su quasi 800.000 persone controllate tra venerdì e la domenica di Pasqua le persone sanzionate sono state 36.712 e 84 quelle denunciate per non aver osservato l’obbligo di quarantena benchè positivi al virus.

Un trend leggermente in crescita rispetto ai giorni scorsi ma sempre contenuto. Ieri, giorno di Pasqua, è quello che ha fatto segnare il numero più alto di sanzioni: su 213.565 persone controllate le persone che hanno avuto una sazione amministrativa sono state 13.756, 100 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 19 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perchè positive al virus.

Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura.

Dall’11 marzo – informa l’ultimo report pubblicato sul sito del Viminale – le forze di polizia hanno controllato quasi 7 milioni di cittadini e le sanzioni sono state 265.173. In 592, in totale, e questo è il dato più allarmante le persone positive trovate fuori di casa.

Ma le percentuali dicono che, alla fine, la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole ed è rimasto a casa nelle festività pasquali. Solo il 5 per cento ha provato la fuga fuoriporta o comunque è stato beccato per strada senza alcuna necessità. E i controlli, soprattutto sabato e domenica sono aumentati di un terzo raggiungendo quota 600.000.