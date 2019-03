L’immediato e provvidenziale intervento dei militari ha evitato probabilmente che le violenze scaturite poco prima sfociassero in notizie di cronaca ancora più tragiche, Carabinieri allertati dalla figlia minorenne della coppia

Ancora violenze tra le mura di casa, succede ad Ascoli Piceno, dove i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire dopo una telefonata ricevuta da una bambina: sua mamma era vittima della violenza del papà. La bambina è riuscita ad allertare le forze dell’ordine una volta nascostasi in bagno. Una notte di vero terrore: i medici hanno infatti riscontrato ferite per una prognosi da 40 giorni. Pare inoltre che l’uomo non fosse nuovo a episodi di violenza familiare e proprio per questo è scattato l’arresto immediato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è stato associato al carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

