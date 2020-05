Gli scatti riguardano un asilo che si trova nella città settentrionale di Tourcoing, al confine con il Belgio.

I bambini sono stati tenuti lontani gli uni dagli altri delimitando le aree con il gesso.

I bambini di tre e quattro anni sono tornati in classe dopo quasi due mesi di lockdown a seguito dell’emergenza Coronavirus: il governo francese ha infatti deciso di allentare le restrizioni, come ricordato dal quotidiano “Metro”.

“Stamattina il giornalista Lionel Top ha fotografato le prime misure prese nelle scuole e negli asili francesi per rispettare le distanze di sicurezza. Solo il 15% degli alunni son rientrati in classe.

Per completezza non c’è l’obbligo di tornare a scuola, anzi la priorità è per i figli dei dipendenti ospedalieri e di pubblico servizio, oltre per chi è a rischio di dispersione scolastica. Tutti gli altri possono, per il momento, continuare a seguire da casa.”

E’ questa la testimonianza di una donna dopo la parziale riapertura in Francia.