Bimbo di 9 anni ricoverato con il corpo pieno di lividi

Un bambino di soli 9 mesi, piccolissimo, è stato ricoverato nella mattinata di ieri – ma la notizia si è appresa soltanto oggi – all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, con il corpo pieno di lividi. Immediato è stato l’intervento del personale sanitario per cercare di lenire la sofferenza del piccolo che, da quanto si apprende, è arrivato con gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Qualche giorno fa, all’ospedale Santobono è arrivato un bambino di 5 anni, ricoverato con gravi lesioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il bimbo, mentre si trovava in casa con la madre, a Marigliano, nella provincia di Napoli, si sarebbe sporto troppo dalla finestra del bagno, cadendo e compiendo un volo di circa 8 metri. Il tonfo e le urla hanno attirato l’attenzione della donna, che ha allertato immediatamente il 118, giunto prontamente sul posto. Il piccolo è stato caricato sull’ambulanza e portato a sirene spiegate a Napoli: nonostante le gravi ferite, nel tragitto dall’abitazione all’ospedale, il bambino è rimasto vigile. Sul luogo dell’incidente, invece, sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.