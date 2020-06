Hanno soccorso un bimbo di sei anni che nella sua casa di Bagheria era stato colto da malore ed era svenuto e con il loro intervento gli salvano la vita.

I carabinieri della stazione di Bagheria, racconta il quotidiano repubblica.it, sono intervenuti in un’abitazione del centro, dove era stato segnalato al 112 un bambino privo di conoscenza.

“Appena arrivati i militari constatavano che il piccolo di soli 6 anni era disteso sul letto, privo di sensi, in arresto respiratorio e senza segni di pulsazioni, motivo per il quale procedevano ad effettuare le manovre di rianimazione, disostruendo il cavo orale a seguito dello scivolamento della lingua e praticando il massaggio cardiaco”.

“In pochi attimi – spiegano i Carabinieri in una nota – il bambino riprendeva conoscenza e all’arrivo dei sanitari del 118 appariva in buone condizioni di salute. I medici, precauzionalmente, lo hanno trasportato in ambulanza presso l’ospedale specializzato pediatrico “Di Cristina” di Palermo, e lo hanno ricoverato in osservazione scongiurando il rischio vita”.

Il piccolo, salvato, ha fatto una foto ricordo con i suoi due salvatori, i quali gli hanno regalato un modellino di “gazzella”.