Luogo: Ecuador. Contesto: un grave incidente stradale. Protagonisti: un poliziotto ed un bimbo.

Foto che fanno il giro del mondo per l’umanità espressa in appena un paio di scatti con il telefono

Quito – C’è tanta dolcezza e umanità nell’immagine di un agente che intervenuto su un pesante incidente stradale si è impegnato con un piccolo rimasto coinvolto, nel tentativo di tranquillizzarlo.

La foto è stata pubblicata dal ministro dell’Interno Maria Paula Romo. Il poliziotto , Ramòn Salazar stava tornando a casa dopo aver terminato il suo turno quando si è imbattuto in un brutto incidente.

Da poliziotto non si è certo tirato indietro, aiutando i suoi colleghi a gestire la situazione.

Durante l’intervento però, Ramòn ha trovato il piccolo in lacrime, molto spaventato. Per tranquillizzarlo, l’agente si è seduto a terra col piccolo in braccio, mostrandogli diversi video sul suo smartphone.

Alla fine, il bambino si è calmato gradualmente, dimenticando lo spavento. Una foto commovente, che non poteva non diventare virale e conquistare il web.