Bimbo muore durante il parto: tensione tra familiari e sanitari, interviene la polizia

Dramma a Vercelli, dove questa mattina un bambino è morto durante un parto d’urgenza effettuato all’ospedale Sant’Andrea. Lo ha reso noto l’Asl locale con una nota: “Nella giornata di oggi nel reparto di ostetricia e ginecologia si è verificato un caso di emergenza ostetrica che ha causato la morte del nascituro. Come azienda rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Faremo ulteriori approfondimenti per analizzare la dinamica degli eventi e tutte le procedure adottate”, si legge nel comunicato. Si è trattato, spiegano dall’azienda sanitaria, di un evento non prevedibile, descritto in letteratura scientifica, che può verificarsi in alcuni parti, anche se non di frequente.

Ma i familiari della mamma del piccolo, che non si aspettavano un epilogo simile, sono stati protagonisti di alcuni attimi di tensione, scagliandosi contro medici e operatori sanitari, come riporta il quotidiano La Repubblica. E’ dovuta intervenire la polizia per riportare la situazione sotto controllo e capire cosa sia successo.