bomba d’acqua sulla città: strade allagate e auto intrappolate

Un violento nubifragio ha provocato allagamenti e danni a Potenza, con alcune strade che si sono letteralmente trasformate in fiumi in particolare nella zona bassa della città. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Al rione Rossellino – dove, in una una struttura di accoglienza, sono in isolamento alcuni migranti risultati positivi al coronavirus – gli uomini dell’esercito hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati in un sottopasso. Danni sono stati segnalati anche da diversi commercianti, i cui negozi, in via Pretoria (nel centro storico) e nella zona commerciale di via del Gallitello, si sono allagati. In questa zona delle auto, insieme ad alcuni autobus, sono rimaste bloccate per strada da fiumi d’acqua che hanno invaso anche alcuni locali a piano terra così come in diversi sottopassaggi dove è dovuto intervenire l’esercito per trarre in salvo gli automobilisti che si trovavano all’interno.

Previsioni meteo 5 agosto Potenza

Quella di domani 5 agosto a Potenza sarà un giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, come riporta Ilmeteo.it. Previsti precipitazioni a carattere debole al mattino, pioggia debole e schiarite durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 20°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 12°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3160m alle ore 10 e la quota neve minima sarà 3000m alle ore 11. I venti saranno moderati da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 16km/h, al pomeriggio moderati da Ovest-Sud-Ovest con intensità tra 12km/h e 17km/h, deboli da Nord alla sera con intensità tra 9km/h e 14km/h.