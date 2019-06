La Polizia Stradale di Arezzo ha messo un salvo una cagnolina che, sfinita per il caldo, si era accucciata lungo la corsia di emergenza sulla A1.

E’ accaduto sabato scorso, in prossimità di Montepulciano, quando al Centro Operativo Polstrada della Toscana è stata segnalata la presenza della bestiolina da un automobilista che passava da lì e lo racconta il quotidiano La Nazione.

Una pattuglia della sottosezione di Battifolle è giunta in un baleno sul posto che, in quel momento, era attraversato da numerosi automobilisti in viaggio per cercare refrigerio in quel fine settimana molto rovente.

I poliziotti, insieme al personale della manutenzione di Società Autostrade per l’Italia, si sono avvicinati alla canina e, per tranquillizzarla, le hanno subito offerto da bere.

Lei si è calmata e, a quel punto, è stato possibile farla salire sul mezzo per condurla presso la caserma della Polizia Stradale di Battifolle.

Lì è giunto pure un incaricato dell’Enpa, inviato dalla ASL 8 di Arezzo, a cui la Polstrada ha affidato la bestiolina, di circa 6 mesi, una meticcia con chiazze bianche, abbandonata in autostrada da un padrone privo di scrupoli.

Lei non aveva al collo nessun chip, ma gli investigatori stanno facendo di tutto per risalire a chi l’ha lasciata lì sotto il sole