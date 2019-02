Una maxi-operazione contro la camorra tra Veneto e Campania di Guardia di Finanza e Polizia ha portato a 50 misure di custodia cautelare personale per associazione a delinquere di stampo mafioso e vari gravi reati. Il Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste e la Squadra Mobile di Venezia stanno eseguendo – in provincia di Venezia, a Casal di Principe (Caserta) e in altre località – anche 11 provvedimenti di obblighi di dimora e di altro tipo disposti su richiesta della procura distrettuale del capoluogo veneto.

“AT LAST”

In corso di esecuzione sequestri preventivi per beni e valori pari a 10 milioni di euro. L’operazione, denominata “At Last”, vede la partecipazione di oltre 300 uomini anche del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza di Roma e del Servizio centrcentrale operativo della Polizia di Stato.