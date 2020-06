Un cane precipitato dal quarto piano di un palazzo, succede a Genzano, in provincia di Roma.

Vittima un piccolo cane meticcio. Il cane, precipitato sul marciapiede davanti alcuni passanti, è morto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di soccorrerlo da parte del dottore di una farmacia della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno allertato la Asl servizio veterinario per il recupero dell’animale.

La proprietaria del cane al mmomento del fatto non si trovava in casa e rischia una denuncia penale per omessa custodia del cane.

L’animale sembra essere salito attraverso una porta aperta ed una scala sulla terrazza che non ha parapetto e affacciandosi è precipitato nel vuoto da una ventina di metri di altezza.