Continua senza sosta l’impegno delle forze dell’ordine in questo periodo di coronavirus.

Il rischio di contrarre il covid, anche nel loro caso, è piuttosto alto.

L’ultima persona risultata positiva al Covid 19 è un carabiniere del Comando provinciale di Avellino. L’uomo, spiegano i media locali, è asintomatico.

Il carabiniere infatti, essendo asintomatico versa in buone condizioni di salute,attualmente si trova in isolamento domiciliare sotto sorveglianza dell’ASL. Anche i suoi familiari, come prevede il programma in questi casi, sono stati sottoposti a tampone per evitare ogni possibile eventualità di diffusione del contagio.

La positività dell’uomo, è emersa proprio al termine di una serie di controlli dell’ASL su tutto il personale del comando dei carabinieri di Avellino, e il suo finora è l’unico tampone risultato positivo. L’ azienda sanitaria locale continuerà a monitorare i colleghi nei prossimi giorni.

Attualmente però, la situazione è sotto controllo e non desta preoccupazione visti gli esiti negativi dei tamponi effettuati nei giorni precedenti.