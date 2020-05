I Carabinieri gli hanno intimato l’alt ma lui non si è fermato

E così all’alt dei Carabinieri ha tentato la fuga- L’episodio a Pontedera in provincia di Pisa.

Per questo un uomo di 48 anni è finito in manette. L’automobilista è stato raggiunto dai Carabinieri.

Una volta fermato, è stato notato nel tentativo di nascondere qualcosa all’interno del mezzo.

In quei frangenti, spiega PisaToday, un carabiniere tentava di aprire la porta del veicolo per verificare cosa stesse facendo l’uomo che ha ripreso la marcia schiacciando le mani del militare e trascinandolo per diversi metri, prima che i colleghi riuscissero nuovamente a fermarlo.

Bloccato di nuovo, i Carabinieri hanno fatto una perquisizione che ha portato al rinvenimento di un involucro contenente residui di cocaina ed un moschettone multiuso con due lame estraibili di 7 cm.

Arrestato, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.