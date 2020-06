Milano, Piazzale Loreto. Violenta rissa in un bar. Colpito anche un Carabiniere

Milano – Violenta lite in un bar a colpi di sedia. A farne le spese un Maresciallo di circa 50anni il quale, intervenuto assieme ai colleghi in seguito alla chiamata di alcuni cittadini, dopo aver provato ad intervenire è stato duramente aggredito.

Gli aggressori, pare, erano anche armati di pistola. Il militare sarebbe entrato nel bar ed avrebbe provato a qualificarsi ed immediatamente sarebbe stato colpito con un pugno.

E’ accaduto in piena notte, nella zona di Piazzale Loreto, alle 3 circa,

Sul posto anche 118 e automedica. I soccorritori hanno trasportato il carabinierre in codice giallo al Fatebenefratelli per traumi vari, tra cui alla testa e al torace. Soccorso anche un ragazzo 31enne coinvolto nella lite, anche lui in codice giallo.

Quest’ultimo pare sia stato colpito alla testa.