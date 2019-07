E’ di oggi, come oramai noto a tutti, la notizia della morte di Andrea Camilleri, il papà del Commissario Montalbano. Sono pochissimi gli scrittori veri che, oltre a diventare popolari per i loro libri, riescono ad essere amati anche come personaggi. E così, dopo la Polizia che oggi, in poche righe ha espresso profondo sentimento di stima, anche i Carabinieri hanno deciso, tramite l’account ufficiale su Instagram, di ricordare Andrea Camilleri.

“Andrea #Camilleri, che resterà eterno per l’indimenticabile figura del commissario #Montalbano, è stato molto più che un giallista – scrive l’Arma – Autore e regista teatrale, saggista, romanziere a tutto campo, ha toccato nei suoi scritti la storia, le arti, le religioni, la scienza… e anche ai #Carabinieri ha generosamente offerto il suo talento”

“Il racconto “Il medaglione” – raccontano – ha composto la nostra edizione del #Calendario Storico 2005. Sulla rivista Il Carabiniere, dal 2008 al 2013, si è fatto intervistare per la serie “I limoni di Camilleri”, che aveva la vignetta di presentazione che qui vi mostriamo. Il limone è giallo come tanti suoi libri, è siciliano come lui, è pungente al gusto come la sua penna: il nome della rubrica viene da ciò. Riposa in pace Maestro, nell’Olimpo della grande #Letteratura.”

Nella giornata di oggi sul profilo della Polizia, gli agenti hanno scritto “Il Commissario Montalbano ha svelato tanto del nostro lavoro mettendo in luce l’umanità dei poliziotti sempre a servizio delle comunità”

LEGGI ANCHE: E’ morto Andrea Camilleri, addio al papà del Commissario Montalbano

LEGGI ANCHE: La Polizia di Stato piange e saluta Andrea Camilleri: “hai messo in luce l’umanità dei poliziotti sempre a servizio delle comunità”