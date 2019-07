Un finanziere di quarantotto anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Sicilia.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Si chiamava Mario Famoso ed era originario di Acireale: la dinamica dello schianto, avvenuto nella galleria della diramazione dell’A18 verso Catania, è ancora da chiarire. Stando a quanto ricostruito finora, il finanziere era a bordo della sua moto, una Honda Transalp, e stava percorrendo quello conosciuto in città anche col nome di viale Mediterraneo quando a causa di un contatto con una automobile avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi sull’asfalto: sul posto è intervenuta la polizia stradale e un’ambulanza ma per Famoso non c’è stato purtroppo nulla da fare. Il conducente dell’auto, una Peugeot, coinvolto nell’incidente stradale è rimasto illeso: per effettuare i rilievi del caso il traffico è stato deviato da personale dell’Anas.

Un’intera città ora piange la scomparsa del quarantottenne, che lascia moglie e figli. Come ricostruito dai quotidiani locali, ad Acireale – dove era nato e dove viveva – la vittima era molto conosciuta per il suo lavoro ma anche per il suo carattere sempre disponibile e sorridente. Da anni, riporta Fanpage, il quarantottenne lavorava nel reparto del Servizio navale della Guardia di Finanza e in passato aveva coordinato importanti operazioni di soccorso di migranti nel Mediterraneo partecipando alle missioni Frontex e Triton. Aveva anche tenuto diversi corsi di formazione riguardanti il mare e la sicurezza in mare, anche fuori dall’Italia. Descritto anche come un marito amorevole e un padre amico e presente, sono tantissimi i ricordi che in queste ore chi lo conosceva e non solo sta affidando anche a Facebook, dove sono decine le fotografie del finanziere sempre col sorriso sul volto.