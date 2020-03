Cheesecake al bicchiere alle fragole: facile e veloce da preparare. Senza cottura né gelatina

In questo periodo di crisi e preoccupazione sono molti gli italiani chiusi in casa. Perchè non coccolarsi, allora, con qualche dolce e cogliere l’opportunità di liberare la fantasia in cucina? Sono numerose le ricette che si trovano in rete, ve ne suggeriamo qualcuna.

Un’idea è la cheesecake al bicchiere alle fragole, facile e veloce da preparare. Senza cottura, gelatina necessita di davvero pochi ingredienti. Ideale alla fine del pasto o merenda.

Tempo di preparazione 20 minuti, dosi per 4 bicchieri

Occorrente

una ciotola, fruste, mixer

Ingredienti

200g di ricotta

200g di robiola (o Philadelphia)

100g di zucchero

mezza bacca di vaniglia

200g di biscotti secchi

50 g di burro

250g di fragole