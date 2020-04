Nuova proposta per tutti i percettori del Reddito di Cittadinanza, che arriva non dal Governo, ma dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Il governatore in un intervento al Quarantalks, organizzato dalla Bologna Business School, ha parlato anche di Reddito di Cittadinanza, e di come si potrebbero impiegare i percettori.

“Chi prende il reddito di cittadinanza può cominciare ad andare a lavorare” nei campi per raccogliere la frutta e la verdura, visto che gli agricoltori stanno facendo fatica a trovare lavoratori per la stagione della raccolta. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia romagna Stefano Bonaccini intervenendo in un dibattito organizzato dalla Bologna Business School. “Essendo andati via per la gran parte i lavoratori stranieri, oggi le aziende agricole ci chiedono come trovare lavoratori che vadano a raccogliere la frutta e la verdura nei campi. Visto che quel comparto non solo non si è fermato ma sta producendo, tanto adesso mettiamo a disposizione i Centri per l’impiego per individuare figure di lavoratori che vadano a fare quel mestiere perché non si trova quasi più nessuno” ha spiegato infatti Bonaccini, aggiungendo: “Mi verrebbe persino da dire che chi prende il reddito di cittadinanza può cominciare ad andare a lavorare lì così restituisce un po’ quello che prende”.