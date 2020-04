Fedez e Chiara Ferragni dominano a marzo la classifica degli influencer italiani stilata da Sensemakers sulla base dei dati di Shareablee realizzata per PrimaOnLine.

E questo non da ieri, ma l’emergenza coronavirus ha consolidato il loro primato e anche rafforzato. Chiara Ferragni ha totalizzato quasi 12 milioni di interazioni in più rispetto a gennaio (72,8 milioni contro 61). Il marito, Fedez, è passato da 16,6 milioni a 17,2, confermandosi al terzo posto dopo Gli Autogol (17,5 milioni).

La coppia nelle prime tragiche settimane dell’emergenza si è impegnata in prima persona promuovendo una raccolta fondi su Internet che ha superato i 4 milioni di euro (centomila messi da loro), cifra che ha permesso di costruire a tempo di record un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

E anche tra i post con maggiori performance, visti e commentati, dominano i due. In particolare Fedez con la sua ironia: è al primo posto con la foto parodia della famiglia Fedez diventata extra large per effetto della cucina casalinga in quarantena.

La nuova collezione

È TPI a dedicare un articolo alla nuova collezione outfit da casa.

Si tratta di una collaborazione tra Chiara Ferragni e il marchio di abbigliamento sportivo Champion.

“Una capsule di tute pastello, lanciata sul web lunedì 20 aprile. Short o pantaloni lunghi da abbinare a felpa o crop top e sneakers rosa: uno stile perfetto per un look da quarantena, che Chiara ormai sfoggia sui suoi social da giorni. Il costo? 195 euro i pantaloni mentre la felpa può arrivare fino 235; 215 euro per le scarpe. Prezzi decisamente inaccessibili per i tempi che corrono, con milioni di lavoratori fermi a causa dell’epidemia di Coronavirus e il prospetto di una forte crisi economica davanti a noi, dovuta al blocco della attività. Eppure sul sito di Chiara è tutto sold out”