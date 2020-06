Christian, aggredito da un orso in Trentino: «Non uccidetelo. Impariamo a gestirli»

Lunedì scorso Fabio Misseroni e suo figlio Christian sono stati aggrediti e feriti in Trentino da un orso non ancora identificato sul monte Peller, in val di Non. Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha ordinato l’abbattimento dell’animale e l’avvio della riduzione degli esemplari come previsto dal piano di tutela. Legambiente ha deciso di denunciare Fugatti, mentre il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha definito «inaccettabile l’abbattimento dell’orso in una fase in cui non sono noti i dettagli, in particolare se si trattasse di una femmina che voleva proteggere i cuccioli». La cosa ha provocato la reazione di quattro deputati leghisti del Trentino: quella di Costa è «un’ingerenza, perché non si rende conto degli effetti che questo animale può provocare». Su Twitter a difesa degli orsi è intervenuto anche Alessandro Gassmann: «Abbiamo invaso ogni spazio dell’orso, depredato, cementificato, disboscato, sversato, bruciato, e ora ne abbattete uno con prole perché sostenete sia pericoloso?». E contrari all’abbattimento sono anche Christian Misseroni e suo padre.

Cosa provi adesso?

«Tanti animalisti mi stanno attaccando, accusandomi della futura morte dell’orso… Questo mi distrugge, noi non possiamo fare nulla. Amiamo la montagna e gli animali».

sentiero, lo abbiamo imboccato e l’orso ci ha aggredito. Ho sentito dire che avremmo fatto qualcosa di sbagliato o spaventato l’animale. Nulla di più sbagliato. Eravamo usciti dal sentiero per una decina di minuti. Io ero davanti. E di colpo ho visto l’orso venirmi addosso, digrignando i denti. È uscito dal sottobosco come un razzo, come una furia. Eppure, stavamo solo camminando. Io ora sono terrorizzato al pensiero di andare in montagna a farmi una passeggiata, questa cosa non è ammissibile» .