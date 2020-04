Quattro famiglie sono state fermate dalle Forze dell’Ordine mentre cercavano di raggiungere la casa al mare a Marina di Camerota, nel Cilento. Nonostante tutti gli appelli e gli inviti a non sottovalutare i rischi dovuti all’emergenza Coronavirus tutt’altro che passata, quattro nuclei familiari sono stati sorpresi dai posti di blocco attuati dalla polizia e più intensi in questi giorni proprio per scongiurare il pericolo di spostamenti non autorizzati e potenzialmente pericolosi per la propria ed altrui salute.

Le quattro famiglie avevano pensato a tutto: partenza con quattro auto diverse e ad orari diversi per cercare di aggirare ulteriormente i divieti. Ma sono state bloccate tutte e quattro, in momenti diversi ed in posti diversi. Per loro è scattata una maxi multa di diverse centinaia di euro, e il ritorno forzato alle proprie abitazioni di residenza. Controlli che stanno aumentando in maniera consistente con l’avvicinarsi del fine settimana di Pasqua e Pasquetta.

fonte: Fanpage