Un colpo alla testa, con l’arma d’ordinanza, come spesso accade in questi casi. Ha messo fine così alla propria vita il Comandante della stazione dei Carabinieri di Calitri, in provincia di Avellino.

Subito soccorso dai colleghi, il personale 118 che si è recato in caserma non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il Carabiniere, spiegano i numerosi giornali online che stanno raccontando l’accaduto in queste ore, non aveva mai dato particolari segni di malessere. Il magistrato dovrà ora decidere se ordinare un esame autoptico.

Si tratta del 30esimo caso segnalato nel 2020, ma pare che per volere dei familiari non tutti gli eventi finiscano sugli organi d’informazione.

Purtroppo, il numero di eventi sembra essere in linea con l’anno 2019, uno dei più neri. Nel corso del 2019 infatti sono stati ben 69 gli eventi suicidiari segnalati dagli osservatori che si occupano del delicato settore.

