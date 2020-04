Come disinfettare la spesa: cosa è necessario fare quando si torna dal supermercato

Fare la spesa ai tempi del Covid-19 e rispettare le regole di igiene alimentare e di prevenzione.

Il Ministero della Salute e la Federazione Italiana Cuochi (FIC), nell’ambito di un Protocollo di Intesa sottoscritto, hanno realizzato due video in cui forniscono ai cittadini consigli sugli alimenti da acquistare per fare una spesa intelligente, bilanciata, che duri almeno una settimana, e indicazioni su come comportarsi al ritorno a casa per rispettare le principali regole di sicurezza alimentare.

Alessandro Circiello, chef ed esponente della FIC, consiglia innanzitutto di acquistare prodotti di stagione, ricchi di nutrienti, e tra questi di preferire in particolare mele, arance, peperoni, verdure a foglia, asparagi e legumi come lenticchie, ceci, fagioli e cicerchia. Poi raccomanda di non dimenticare le uova, fonti di proteine, e formaggi e yogurt. In tema di igiene è raccomandato, oltre al lavaggio delle mani, di gettare nei rifiuti il sacchetto utilizzato per portare gli alimenti in casa e di lavare subito accuratamente frutta e verdura prima di riporla in frigo.

La contaminazione del cibo

Riguardo la possibile presenza del virus sulle superfici delle confezioni dei prodotti, l’ISS nel poster informa che sulle superfici il virus può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno se queste non vengono pulite o disinfettate o non sono esposte a sole e pioggia, ma anche che il virus è molto sensibile ai disinfettanti a base di cloro e alcol.

L’Istituto ricorda infine che il nuovo coronavirus si trasmette attraverso le goccioline (droplet) o per contatto attraverso le mani, quindi la cosa fondamentale è rispettare le norme igieniche di corretto lavaggio delle mani e mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro dalle persone.

Come disinfettare il cibo

Per prima cosa, la Federazione Italiana Cuochi invita a gettare nel contenitore della plastica il sacchetto degli alimenti a casa.

Sarebbe bene svuotare le buste sul pavimento in un’area appositamente designata che andrà poi successivamente disinfettata.

Riporre quindi frutta e verdura all’interno del lavandino.

È arrivato ora il momento di disinfettare frutta e verdura: è sufficiente aprire l’acqua del rubinetto e lavarli con cura, magari lasciando gli alimenti in ammollo qualche minuto. Una volta effettuato il lavaggio, bisogna asciugarli con una carta assorbente e riporli in un contenitore del frigorifero, opportunamente pulito in precedenza.

Al termine dell’operazione, inoltre, non bisogna dimenticare di lavarsi accuratamente le mani.

È tutto, ora avete tutti gli strumenti per disinfettare la spesa seguendo le principali misure di igiene. Per conoscere i migliori 10 alimenti da mettere nel carrello vi consigliamo la lettura dell’articolo sulla spesa intelligente ai tempi del coronavirus.