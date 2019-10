Dalle prime ore di oggi, i finanzieri stanno eseguendo, in Lombardia e in Calabria, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di trentaquattro persone (ventidue le persone portate in carcere, dodici quelle finite agli arresti domiciliari), la maggior parte italiane, ritenute responsabili, a vario titolo, di reati tributari e fiscali, estorsione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Tra le persone destinatarie del provvedimento giudiziario anche 4 del Varesotto mentre non risultano coinvolte imprese del territorio.

Si tratta di finte cooperative, soprattutto nel settore delle pulizie, che emettevano fatture false per milioni di euro, estorsioni, decine di casi di bancarotta.