Indetto un concorso pubblico per 120 commissari Polizia di Stato

Indetto un bando di concorso per l’arruolamento di 120 nuovi commissari della Polizia di Stato. La domanda andà presentata entro il giorno 2 Gennaio 2020.

Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti previsti, consultabili sull’indirizzo della Gazzetta Ufficiale nella sezione “concorsi ed esami 4 serie speciale”.



I REQUISITI

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età tra i 18 e i 30 anni;

Lauree in una delle seguenti classi: magistrali in giurisprudenza, magistrali in economia, magistrali in scienze della politica e lauree magistrali in scienze economico-aziendali.

I posti sono riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori, nonché al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dodici posti al restante personale della Polizia di Stato.