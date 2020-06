Nuovo rischio di ecatombe sanitaria in Congo dove, oltre alla pandemia coronavirus sembrerebbe essere esplosa una nuova epidemia di Ebola.

Si tratta di una tragedia senza quella delle febbri emorragiche in Repubblica democratica del Congo, che negli scorsi giorni ha ufficialmente annunciato per voce del suo ministro della Sanità, Eteni Longondo, l’undicesima epidemia di Ebola sul suo territorio.

Questa volta, ad essere colpita è la zona nord-ovest del Paese. Un focolaio che s’aggiunge a quello mai sopitosi in un’altra zona del paese.

Secondo il ministro la nuova epidemia ha provocato quattro decessi. La conferma arriva anche da alcuni test clinici condotti dall’Istituto nazionale di ricerca biomedicale di Mbandaka.

Intanto, dall’altro capo del Paese, continuano a registrarsi casi di febbri emorragiche.

Il primo focolaio era stato proclamato nelle province di Nord Kivu e Ituri a metà del 2018.

L’anno scorso si era temuto il peggio quanto si erano verificati i primi casi a Goma, città assai arretrata e povera con più di un milione di abitanti.

I funzionari sanitari sono particolarmente preoccupati per i nuovi casi di Ebola a Mbandaka, perché la città è un hub per i viaggi nella capitale del Congo, Kinshasa, una metropoli di circa 12 milioni, così come i paesi vicini.

A preoccupare particolarmente sarebbe il risultato di una nuova mutazione del virus che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe fatto un salto evolutivo e sarebbe diventato trasmissibile da uomo a uomo e non, come è ora, solo da animale a uomo. Sino ad ora, infatti, la trasmissione uomo-uomo è avvenuta solo quando un soggetto sano è entrato in contatto con sangue di un soggetto infetto.

La storia dell’Ebola

La storia dell’ebola non è nuova. La prima epidemia, spiega il sito Africa Express, risale al 26 agosto, 1976. Il virus colpì un’insegnante di 44 anni, Mabalo Lokela, dopo un viaggio nell’estremo nord del Paese.

Immediatamente si pensò che la donna fosse affetta da malaria. Loleka mori l’8 settembre 1976. I morti durante questa prima epidemia apparsa in Congo, nella Valle dell’Ebola, furono 280.

Nel 1995 il virus ha colpito Kikwit, in Congo, e nel 2000 Gulu in Uganda.

Ancora non sono state nemmeno dichiarate “ebola free” le altre due province nell’est della ex colonia belga, dove è scoppiata la X epidemia il 1° agosto 2018 (Ituri e nel Nord-Kivu)