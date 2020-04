Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus.

Conte ha incontrato il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia.

“Non è questo il momento di mollare, questo governo – ha detto il premier – non cerca il consenso ma di fare cose giuste, anche se questo deve scontentare un gran numero cittadini”.

“Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase”.

“Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per farlo. Ce lo dobbiamo dire chiaro e forte”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Milano per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, ha difeso il decreto sulla fase 2 e l’allentamento graduale delle misure restrittive. “Stiamo facendo tanti sacrifici”, ha detto, “non è questo il momento di mollare”.

Non è il momento “di un liberi tutti”.

E, ha aggiunto: “Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini. La fase 2 è quella della convivenza con il virus non della liberazione”. Il premier non lasciava Roma dal 27 febbraio scorso (“anche per non essere d’intralcio”, ha detto ai giornalisti) ed è arrivato in uno dei giorni più difficili, tra le contestazioni per il fatto che molte delle norme anti-contagio resteranno anche dopo il 4 maggio e i tentativi di riaprire in autonomia del presidente Luca Zaia.

Conte,anche di fronte alle proteste di commercianti e artigiani, però ha ribadito la linea dell’esecutivo: “Quelle annunciate sono misure studiate per alleviare le sofferenze anche psicologiche che stiamo affrontando, ma non significa che buttiamo a mare tutti i sacrifici fin qui fatti. Dobbiamo continuare ad agire in modo responsabile“.