“Questa sera vorrei illustrare il nuovo Dpcm sulla fase 2”. Così il premier Giuseppe Conte avrebbe riferito nel pomeriggio durante la riunione, ancora in corso, con gli enti locali. Ai sindaci, il presidente del Consiglio sta illustrando le nuove misure che scatteranno dal 4 maggio. La conferenza stampa di Palazzo Chigi è prevista, come fanno sapere fonti di palazzo Chigi, alle 20.20.

Sulla ripartenza

Il premier chiarisce che non sarà un “liberi tutti”. “La condizione per ripartire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza – prosegue -. Solo rispettando queste regole potremmo riaprire dalla prossima settimana attività strategiche come l’edilizia cartacea e scolastica, attività legate all’export e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Non siamo ancora nella condizione di ripristinare piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle restrizioni attuali. Consentiremo maggiori spostamenti ma conservando garanzie per prevenire il contagio”.

Su bar, ristoranti e turismo

“Bar e ristoranti non riapriranno ancora, Stiamo lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. Turismo? È il settore più colpito. Il ministro Franceschini sta elaborando varie proposte per sostenere questo settore”.