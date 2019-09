Il fenomeno social del Samara Challenge arriva anche in Sardegna. La sfida, partita dai social network, che invita le persone, soprattutto i più giovani, a travestirsi come la protagonista dell’horror The Ring e a camminare per le strade nelle ore di buio, ha portato all’intervento dei carabinieri della compagnia di Iglesias. Fermata e identificata una turista tedesca di 25 anni in vacanza nel Sud dell’isola, che negli ultimi giorni era stata vista aggirarsi vicino al cimitero comunale di Fluminimaggiore, nel Sulcis. Pare che la giovane sino allo scorso week-end abbia soggiornato presso una struttura in quella località “Su Mannau”. I militari dell’Arma hanno ricostruito, anche grazie alle numerose segnalazioni dei residenti impauriti, i movimenti di ‘Samara’, che ogni notte e da circa tre giorni percorreva 3 km fino al cimitero, vestita e truccata proprio come la protagonista del film horror; qualcuno ha notato l’insolita “apparizione” e ha anche fotografato la donna.