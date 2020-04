Un ragazzo di 24 anni è morto in casa questa mattina a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da cinque giorni.

Il medico curante aveva chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a tampone, che verrà ora eseguito post mortem. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante.

Il giovane è stato trovato nel suo appartamento di via Bertora, traversa di via Assarotti. Il medico aveva chiesto un tampone per capire se potesse essere stato contagiato dal coronavirus

Stando a quanto riporta GenovaToday, il giovane da qualche giorno aveva la febbre alta, e il suo medico di famiglia aveva chiesto che fosse effettuato un tampone per accertare un eventuale contagio da coronavirus, che non è però stato fatto in tempo.

Sul posto giovedì mattina sono intervenuti i sanitari del 118 in assetto covid – tute, mascherina e tutte le protezioni necessarie – e i poliziotti del commissariato Centro.

Per accertare le cause della morte, e per capire se effettivamente ci sia stato un contagio, bisognerà aspettare l’autopsia e il tampone sulla salma.