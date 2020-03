Coronavirus, 62enne positivo fugge dall’ospedale: “E’ in stato confusionale, aiutateci”

Un uomo positivo al Coronavirus è fuggito dall’ospedale di San Giovanni Bianco a Bergamo. L’allarme è scattato verso le 4 di questa mattina quando Bruno Boffelli, 62 anni, non è stato trovato nella sua camera. Immediatamente sono scattate le ricerche dei carabinieri, con l’ausilio di vigili del fuoco e soccorso alpino, per rintracciarlo. Tra le possibili cause della sua fuga, la notizia della morte del padre registrata ieri a causa del Covid. L’uomo è originario della Valle Brembana, area in cui si stanno concentrando le ricerche delle forze dell’ordine.