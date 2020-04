Coronavirus, a 103 anni Romana Gastaldelli guarisce dal virus

Romana Gastaldelli è sopravvissuta a due guerre mondiali. E, a quanto sembra, le sono rimaste abbastanza forze per sopravvivere anche al coronavirus. Perlomeno, l’arzilla signora di quasi 104 anni è riuscita a resistere a un’infezione. Ora è al terzo tampone risultato negativo e si può considerare guarita.

Dopo essere uscita dall’isolamento nella sua stanza presso la residenza per anziani “Villa Armonia” a Bolzano, la signora Gastaldelli ha potuto parlare in videochiamata col nipote Stefano. “Mi ha riconosciuto subito e si è molto commossa”, racconta lui. Ora deve aspettare che le strette misure di contenimento del virus vengano abolite. Fino ad allora non potrà visitare la famiglia.

Fino a qualche anno fa la signora Gastaldelli era ancora autonoma. Nel 2015, a 99 anni, si è trasferita in casa di riposo, dove è vissuta fino ad oggi. Le piace giocare a carte e, racconta il nipote Stefano, “cura ancora molto il proprio aspetto, come ha sempre fatto”.

fonte: rainews