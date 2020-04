Il Coronavirus non ferma i teppisti. Presa a sassate un’ambulanza della cooperativa Misericordia di Casoria. I balordi hanno sfondato il vetro del lunotto posteriore del veicolo, che era fermo in una piazzola di sosta a Caivano, proprio mentre all’interno due infermieri si stavano vestendo con le tute e le mascherine protettive per iniziare il turno. L’ambulanza con il finestrino in frantumi non è potuta partire, ma è stata riportata in officina per le riparazioni. Mentre gli operatori sanitari hanno dovuto aspettare l’arrivo di un altro mezzo dal deposito, per iniziare il loro turno di lavoro.“Non è la prima volta che subiamo danni e veniamo attaccati – ha affermato Stefano Riccardi, presidente di Misericordia – ma è davvero assurdo che capiti in momento così delicato. Ora abbiamo momentaneamente un veicolo fuori servizio e in questo momento ogni risorsa è fondamentale”.

fonte: Fanpage