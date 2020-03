Coronavirus, atterrati a Roma team di medici cinesi esperti nella lotta contro il virus

Sono atterrati ieri sera all’aeroporto di Roma Fiumicino i 9 medici cinesi esperti nella lotta al nuovo Coronavirus. Il team, composto congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China, era partito questa mattina, ora italiana, dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong alla volta dell’Italia insieme a 31 tonnellate di forniture sanitarie, a bordo di un volo charter della compagnia China Eastern Airlines. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha raccontato in diretta sulla sua pagina Facebook l’arrivo dell’equipe medica che, dopo aver percorso quasi diecimila chilometri, grazie all’esperienza maturata nei mesi scorsi a Wuhan, potrà aiutare ad affrontare l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, dove proprio oggi sono stati superati i mille decessi dovuti al nuovo virus.

Secondo il capo squadra del team cinese, le forniture mediche provengono da diverse città cinesi e comprendono anche alcune medicine a base di erbe, come la capsula Lianhuaqingwen, che “si è dimostrata efficace nel trattamento della Covid-19. Altri paesi stanno iniziando a imparare l’efficacia del trattamento con le medicine tradizionali cinesi”, ha detto Sun Shuopeng.