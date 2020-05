“Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”.

Lo ha dovuto chiarire, spiega Repubblica.it, il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, in merito all’indagine sierologica avviata da lunedì.

Sono infatti state oltre 15mila le chiamate effettuate dagli oltre 700 volontari della Croce Rossa per contattare i cittadini del campione che parteciperà all’indagine sierologica nella prima giornata di ieri, ma finora, solo il 25 per cento del campione ha detto sì all’esecuzione del test al primo contatto mentre oltre il 60 per cento delle persone ha chiesto di essere ricontattato per vari motivi e circa il 15 pr cento si è detto propenso, ma che per il momento sta ancora valutando.

Il presidente della Croce Rossa Fracesco Rocca ha comunque definito i dati “confortanti” e ha sottolineato la “risposta positiva dai cittadini. Ognuno puo’ fare la sua parte”