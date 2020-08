Coronavirus, bollettino 8 agosto: 250.103 casi, di cui 201.947 guariti e 35.203 morti

Sono saliti a 250.103 i casi di Coronavirus in Italia (+347, ieri +552), di cui 201.947 guariti (+305, ieri +319) e 35.203 morti (+13, ieri +3). Questi i numeri dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese secondo il bollettino aggiornato ad oggi sabato 8 agosto, come reso noto dal Ministero della Salute. I casi attivi in Italia sono 12.953. Di questi, 771 sono ospedalizzati e 43 persone sono ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 53.298 tamponi, facendo arrivare il totale a 7.212.297. La Regione più colpita rimane la Lombardia, che ha fatto registrare 76 nuovi casi e 3 decessi.

In totale i casi in Italia sono 250.103 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dal Ministero della Salute:

Di seguito i dati aggiornati Regione per Regione:

Lombardia: 96.782

Piemonte: 31.830

Emilia Romagna: 30.052

Veneto: 20.598

Toscana: 10.583

Liguria: 10.276

Lazio: 8.784

Marche: 6.938

Campania: 5.055

Trento: 4.993

Puglia: 4.705

Friuli VG: 3.442

Abruzzo: 3.486

Sicilia: 3.424

Bolzano: 2.766

Umbria: 1.498

Sardegna: 1.433

Calabria: 1.287

Valle D’Aosta: 1.216

Molise: 479

Basilicata: 476