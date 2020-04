Si sono messi in viaggio da Milano per dirigersi al mare. La loro intenzione era probabilmente quella di raggiungere la Liguria per trascorrere una giornata fuori porta. La fuga di un ultraottantenne e della sua fidanzata è stata però bloccata dalla Polizia di Borgio Verezzi in provincia di Savona: gli agenti li hanno fermati a bordo della loro auto prima che i due riuscissero a raggiungere la bella e nota località di mare e li hanno multati.

A darne notizia è stato il sindaco Renato Dacquino che li ha definiti incoscienti: “Dalla loro superficialità e stupido egoismo nasce il rischio di contagi, possibile non rendersene conto? Il buon esempio è importante, le persone adulte sono doppiamente responsabili” le parole del primo cittadino.