Coronavirus “Dobbiamo essere pronti alla seconda o terza ondata del virus”. Ancora 74 Comuni in zona rossa

L’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: «La sanità pubblica dovrà avere un maggior peso nella società»

ROMA. Quando la prima ondata del coronavirus sarà passata «è essenziale prepararsi a una seconda o una terza, particolarmente se non c’è ancora un vaccino disponibile». Lo ha detto Hans Kluge, il direttore regionale per l’Europa dell’Oms. «Bisogna essere preparati – ha ribadito, sottolineando che d’ora in avanti la sanità pubblica -: deve avere una maggiore prominenza nella società. Dobbiamo avere una sanità pubblica forte».

Intanto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa per fare il punto su Covid-19 in Italia ha sottolineato che «le zone rosse si sono ridotte: «Ora ci sono 74 Comuni in 7 Regioni, e sono la testimonianza a livello locale della capacità di individuare i focolai e di intervenire per contenerli».