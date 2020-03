Coronavirus, completamente guarito dall’infezione da virus: dimesso l’ottavo paziente dallo stesso ospedale

“I contagi crescono e se continuano a crescere potranno mettere in seria crisi il nostro sistema sanitario. Noi infettivologi, insieme ai colleghi del pronto soccorso e della rianimazione siamo in prima linea negli ospedali per curare al meglio tutti. Stiamo facendo il massimo ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti”.

A dirlo è Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Nel frattempo proprio a Genova ci sono segnali positivi per le cure dei pazienti. A ribadirlo lo stesso Matteo Bassetti. Nella giornata di ieri è stato dimesso l’ottavo paziente completamente guarito dall’infezione da virus che lo aveva portato in ospedale a causa delle condizioni di salute compromesse.

LEGGI ANCHE: Al San Martino di Genova è arrivato Remdesivir, il farmaco americano che potrebbe curare il coronavirus

“Dal virus si guarisce – spiega il medico – ed anche se vengo attaccato sui social ribadisco la mia posizione che è conservativa ma senza creare panico. Dobbiamo puntare l’attenzione anche sul fatto che, negli ospedali, le persone contagiate guariscono per la maggior parte dei casi”.

In arrivo anche la sperimentazione del nuovo farmaco in arrivo dagli Stati Uniti e che verrà testato su altri pazienti per verificare e confermare gli ottimi risultati mostrati sino ad ora.