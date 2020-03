Coronavirus, guarito un bambino di 40 giorni positivo al Covid-19

C’è anche una bella notizia tra le tante sull’emergenza coronavirus. All’ospedale di Lecco un bimbo di soli 40 giorni che aveva contratto il virus è stato dimesso perché giudicato guarito dal covid-19 e il suo tampone è diventato negativo.

Lo ha annunciato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del quotidiano aggiornamento con il bollettino sul contagio in Lombardia. “È stato dimesso oggi perché è guarito ed è diventato negativo. I nostri reparti di neonatologia rimangono aperti per far nascere i bambini”, ha spiegato.