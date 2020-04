Un’anziana disabile ultraottantenne, in preda alla tristezza, ha contattato il 112. All’operatore della Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di San Severo la donna ha descritto la difficoltà del condurre una vita quanto più possibile normale ai tempi del Coronavirus. Riferiva che sia lei (invalida all’80%) che il marito (invalido al 100%) avevano terminato le provviste. Nessuno poteva aiutarli a fare la spesa. Per loro, considerata la precaria situazione sanitaria, sarebbe stato impossibile uscire di casa, abitando al secondo piano di una palazzina condominiale.

Per venire incontro alle esigenze dei due anziani, il militare centralistina ha consigliato agli stessi di pazientare ancora un po’, in quanto era in fase di approntamento il servizio a domicilio del Comune riservato alle persone con problematiche varie. La signora, tuttavia, non è stata rassicurata da questa risposta e con dolcezza ha fatto presente che le sarebbe bastato avere almeno del pane e del latte. Il carabiniere non ha potuto ignorare la necessità dell’anziana. Così, terminato il proprio turno di servizio, si è recato presso un negozio e ha poi consegnato a domicilio gli alimenti richiesti. Immensa, riporta il Giornale, la sorpresa dei coniugi alla vista del militare che, come ultimo gesto, ha rifiutato il denaro offertogli dalla donna visibilmente commossa.

Episodi del genere rinfrancano l’anima e, per fortuna, non sono isolati. Nella serata di mercoledì 25 marzo un ottantenne di Cerignola ha chiamato il 112: “Ho paura del Coronavirus. Non posso muovermi, ho bisogno di medicine“. L’anziano aveva già preventivamente contattato la guardia medica per la prescrizione del farmaco, ma non sapeva come ritirarlo poiché il presidio medico non disponeva di un servizio a domicilio. L’operatore, non potendo catalogare la richiesta come urgente, ha promesso al signore che se avesse atteso la fine del suo turno in centrale, si sarebbe recato lui stesso in farmacia. Così è stato. Era da poco passata la mezzanotte quando l’anziano è stato raggiunto dal carabiniere. Emozionato, ha cercato di sdebitarsi offrendo al militare di tutto e di più, ma quest’ultimo ha declinato l’offerta. Aver regalato un sorriso. Per loro, la ricompensa più grande.