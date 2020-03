Coronavirus, il bollettino del 27 marzo: quasi 1000 nuove vittime in 24 ore

In Italia ad oggi, venerdì 27 marzo, i casi di Coronavirus sono 86498, di cui 9132 morti (+ 919 rispetto a ieri) e 10950 guariti. Sono questi i numeri dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese resi noti dalla Protezione civile che ha comunicato il bollettino giornaliero in anticipo rispetto al solito per lasciare spazio alla preghiera del Papa. Dei contagiati, 26029 sono ricoverati con sintomi, 3732 sono in terapia intensiva e 36653 sono in isolamento domiciliare. Ecco, di seguito, l’elenco dei casi regione per regione:

Lombardia: 23895

Emilia Romagna: 9361

Veneto: 6648

Piemonte: 6347

Marche: 2850

Toscana: 3170

Liguria: 2060

Lazio: 2013

Campania: 1292

Friuli Venezia Giulia: 1027

Trento: 1164

Bolzano: 833

Puglia: 1236

Sicilia: 1158

Umbria: 824

Abruzzo: 860

Valle D’Aosta: 413

Calabria: 469

Molise: 86

Basilicata: 147

Sardegna: 496