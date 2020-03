Coronavirus, il dottor Jessen: “Gli italiani lo usano come scusa per smettere di lavorare”

Il dottor Christian Jessen, medico e conduttore del programma inglese Malattie imbarazzanti, ha affermato che gli italiani stanno usando la pandemia di coronavirus come scusa per avere una “lunga siesta”, riconoscendo all’istante che i suoi commenti sono “un po ‘razzisti”: “Questo potrebbe sembrare un po razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il Coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta”.