Coronavirus, in cinque 19enni positivi dopo la vacanza in Grecia per festeggiare la Maturità

Sono partiti in dieci, in comitiva, per una vacanza nella vicina Grecia. E sono rientrati pochi giorni fa, sottoponendosi al tampone in una clinica privata: il test ha dato esito positivo. Per questo sono ora in isolamento, seguiti dai medici della Asl, quattro ragazzi di 19 anni.

L’attenzione dell’azienda sanitaria è massima: si stanno rintracciando tutti i contatti non solo dei 4 contagiati, ma anche degli altri sei partiti in vacanza con loro. Per tutti scatteranno le misure di sicurezza e di contenimento del contagio. Due giovani sono di Muro leccese, uno di Squinzano e uno di Parabita, tutti comuni del Salento. La comitiva di dieci ragazzi aveva scelto la vacanza in Grecia per festeggiare l’esame di Maturità appena superato.