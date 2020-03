Coronavirus, in Gran Bretagna raddoppiano i decessi in un giorno

E’ raddoppiato in 24 ore il numero dei decessi in Gran Bretagna per il coronavirus. Le autorità sanitarie hanno infatti reso noto che 10 pazienti sono morti portando il totale a 21.

Con la pandemia che si allarga ogni giorno di più anche in aree finora ancora non raggiunte dal virus, come quelle dell’Africa e dell’America Latina, spesso a causa di viaggiatori provenienti dall’Europa, due giornali britannici pubblicano nelle loro sezioni travel dei quanto mai fuori luogo consigli di viaggi per destinazioni dove al momento non si registrano contagi.

“12 bei Paesi senza coronovirus”, titola The Telegraph nella sua sezione viaggi sottolineando come “il coronavirus lascia molte destinazioni turistiche fuori gioco”. La lista comprende molti Paesi africani – Namibia, Madagascar, Mozambico, Etiopia, Botswana, Tanzania – America Latina – Uruguay, Nicaragua – ma anche Asia – Laos, Uzbekistan, Tajikistan – e la Groenlandia.