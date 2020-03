I nuovi positivi di oggi sono 3.612 mentre ieri erano 3.780 e domenica 3.957.

Torna invece a salire il numero delle vittime in un solo giorno: oggi sono 743 mentre ieri erano 601 e domenica 651. Questi i dati forniti dalla protezione civile nel consueto bollettino giornaliero sull’epidemia.

A Bergamo ci sono 1800 trentenni malati

Sono almeno 1.800 a Bergamo i pazienti trentenni con polmonite da Covid-19. Il dato viene riferito dai medici della Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia.

“La polmonite da Coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata”, spiega Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, “qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid”.