L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di contagi da Coronavirus Covid-19, dopo i 16 casi positivi riscontrati in Lombardia e in Veneto. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University: secondo la mappa elaborata dall’ateneo di Baltimora che monitora la diffusione del virus nel mondo, finora nel Vecchio Continente era la Germania ad avere il maggior numero di infetti, con 16 casi confermati, seguita dalla Francia con 12, dove si è anche verificato il primo decesso, dalla Gran Bretagna con 9, dalla Spagna con 2 e dal Belgio con 1 caso registrato. Tuttavia, secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) nell’ultimo risk assessment, il rischio di contagio rimane comunque basso.