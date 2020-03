La metà dei pazienti contagiati da Coronavirus trattati con il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatoide sperimentato a Napoli, sta migliorando. È quanto annuncia in un videomessaggio l‘oncologo dell’ospedale Pascale, Paolo Ascierto. “Dei 10 pazienti da noi trattati – spiega Ascierto – tra cui 7 intubati e 3 con una grave insufficienza respiratoria in reparto, 5 hanno avuto un miglioramento, tra cui il paziente trattato sabato scorso, che ha mostrato un miglioramento importante alla Tac che potrebbe essere estubato e gli altri due stanno andando in questa direzione”.

Ascierto, riporta Fanpage, è stato il primo medico che, dopo un confronto diretto con i colleghi cinesi, ha dato il via all’utilizzo e alla sperimentazione del farmaco anti-artite Tocilizumab nel trattamento delle polmoniti causate dal coronavirus Sars-Cov2. “Degli altri 4 pazienti intubati – prosegue lo specialista dell’Irccs Pascale – 3 sono stazionari e uno purtroppo è morto, perché ha avuto una rapida progressione del distress respiratorio dopo poche ore dal trattamento con il Tocilizumab. Dei 3 pazienti in reparto trattati ieri, dopo 24 ore, 2 sono migliorati, uno in maniera importante e non è più in ossigenoterapia e l’altro è stazionario”.